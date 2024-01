Business News: Arabia Saudita, sbloccata la terza fase del mega progetto solare Sudair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società saudita che opera nella transizione energetica, Acwa Power, ha ricevuto un certificato di esercizio commerciale per la terza fase del progetto di energia solare Sudair, con un aumento della capacità del 25 per cento rispetto ai 1.500 megawatt delle prime due fasi. La stessa società ha confermato di aver ricevuto la certificazione da Saudi Power Procurement Co., il principale acquirente di energia nel Regno. Nel mese di ottobre 2023, l’azienda aveva ricevuto la certificazione commerciale per la seconda fase del progetto. Una volta completato, il progetto da 3,5 miliardi di riyal sauditi (932,9 milioni di dollari) alimenterà 185 mila case e consentirà di risparmiare circa 2,9 milioni di tonnellate di emissioni annuali di Co2. Il progetto di energia solare Sudair è sostenuto al 50 per cento dal Fondo di investimento pubblico saudita e al 35 per cento da Acwa Power. Situato nella città industriale di Sudair, si tratta di uno dei più grandi progetti solari fotovoltaici a contratto unico al mondo e il più grande del suo genere nel Regno. (Res)