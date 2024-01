Business News: Egitto, deficit della bilancia commerciale sceso del 16,6 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit della bilancia commerciale dell’Egitto ha registrato una diminuzione del 16,6 per cento su base annua nell'ottobre 2023, attestandosi a 3,15 miliardi di dollari. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche, le importazioni egiziane hanno subito una riduzione del 18 per cento, raggiungendo i 6,38 miliardi di dollari, mentre il valore delle esportazioni è diminuito del 19,2 per cento su base annua, scendendo a 3,23 miliardi di dollari nel mese di ottobre. (Cae)