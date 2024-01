Tunisia: società cinese esprime interesse per progetto estrazione fosfati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese, Arab chinese chemical fertilizer company, sussidiaria della China blue chemical ltd, ha espresso il proprio interesse per il progetto di estrazione di fosfato di Sarawartan, a Kef, in Tunisia, dopo l'esperienza di successo con il Tunisian chemical complex. Lo ha dichiarato il vicedirettore generale, Wang Jinming, nel corso di un incontro con il sottosegretario al ministero dell'Industria della Tunisia, Ahlam Baji Sayeb. In un comunicato, il ministero dell'Industria tunisino ha reso noto che l'incontro ha rappresentato l'occasione per discutere le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale tra le due parti, in particolare nel campo dei fertilizzanti e delle miniere. Il progetto Sarawartan, nel governatorato di Kef, il cui costo supera i tre miliardi di euro, mira a sviluppare la capacità di produzione e trasformazione di fosfato. Il volume delle riserve raggiungerebbe i due milioni e mezzo di tonnellate, con una capacità produttiva di circa cinque milioni di tonnellate all'anno. Secondo la stessa fonte, la realizzazione di questo progetto, il cui completamento è ancora in fase di definizione da parte del ministero dell'Industria tunisino, creerebbe circa quattro mila posti di lavoro. (Tut)