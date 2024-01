Energia: Saudi Aramco aumenta prezzi bollette ad aziende saudite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende saudite si preparano a ricevere bollette energetiche più alte a seguito dell’aumento dei prezzi del colosso energetico dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui la compagnia petrolifera saudita Rabigh Refining and Petrochemical Co, nota anche come Petro Rabigh, ha dichiarato di aver ricevuto un avviso ufficiale dal colosso energetico per aumentare i prezzi delle materie prime e dell'olio combustibile a partire dall'11 gennaio. Anche la Power and Utility Co. per Jubail e Yanbu, nota come Marafiq, ha ricevuto una notifica ufficiale da Aramco per aumentare i prezzi dei prodotti energetici a partire dall’inizio dell'anno. (Res)