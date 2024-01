Business News: Tunisia, approvato progetto di legge relativo a intesa 2011 su linea di credito a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Tunisia ha approvato all'unanimità un progetto di legge relativo alla modifica recentemente approvata al memorandum d'intesa tra il governo della Repubblica tunisina e il governo della Repubblica italiana, firmato il 25 novembre 2011, per la concessione di una linea di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese (Pmi). La linea di credito in questione consente la concessione di prestiti agevolati a società private tunisine e con sede in Tunisia – che soddisfano la definizione di Pmi secondo le normative locali - con un tasso d'interesse del 4,5 per cento, inferiore rispetto alle condizioni normalmente applicate dal mercato del credito tunisino. Questa linea è stata preceduta da sette iniziative analoghe realizzate negli anni precedenti. (Tut)