Business news: Taiwan, esportazioni in Cina diminuite al 35,4 per cento in sette anni

- Le esportazioni di Taiwan in Cina sono passate dal 39,5 per cento al 35,4 per cento negli ultimi sette anni. Lo indica il Consiglio per lo sviluppo nazionale (Ndc) taiwanese, secondo cui le spedizioni nel 2023 hanno superato con tutta probabilità i 400 miliardi di dollari. Da gennaio a novembre, in particolare, le esportazioni verso gli Stati Uniti si sono attestate al 17,3 per cento a fronte del 12,1 per cento registrato nel 2016. Nel 2023, inoltre, gli investimenti in Cina hanno subito un drastico calo, passando dal 50,1 per cento nel 2015 all’11,5 per cento. (Res)