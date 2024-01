© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha fissato l’obiettivo di crescita economica per il 2024 al 6-6,5 per cento, contro il 5,05 per cento del 2023. L’esecutivo, inoltre, punta a un tasso di inflazione del 4-4,5 per cento. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. (Fim)