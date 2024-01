Business news: Nigeria, Banca centrale approva prestito di 750 milioni di dollari per progetti di energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato la concessione di un prestito di 750 milioni di dollari alla Nigeria per finanziare progetti di energia rinnovabile. Il finanziamento, riferisce l'istituto in un comunicato, servirà a finanziare il progetto Distributed Access through Renewable Energy Scale-up (Dares), il cui obiettivo è fornire oltre 17,5 milioni di nigeriani con un accesso nuovo o migliorato all’elettricità attraverso soluzioni distribuite di energia rinnovabile. Si prevede che il prestito agevolato mobiliterà più di un miliardo di dollari di capitale privato, nonché significativi finanziamenti paralleli da parte dei partner di sviluppo, tra cui 100 milioni di dollari dalla Global Alliance for Power for People and the Planet (Geapp) e 200 milioni di dollari dall'Agenzia di cooperazione del Giappone (Jica). Anche altri partner per lo sviluppo contribuiranno al programma, tra cui l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), l’Agenzia tedesca per lo sviluppo (Giz) e la Banca africana di sviluppo (Afdb). (Res)