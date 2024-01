Business news: auto, Chery Group incrementa vendite del 52,6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Chery Holding Group ha venduto oltre 1,88 milioni di veicoli nel 2023, in aumento del 52,6 per cento su anno. È quanto si apprende da un rapporto diramato dall’azienda. Nel periodo di riferimento, l’azienda ha esportato 937.148 veicoli, in aumento del 101,1 per cento anno su anno. Solo a dicembre, Chery ha venduto 215.690 veicoli, registrando una crescita delle vendite per 12 mesi consecutivi. L'anno scorso il fatturato è aumentato di oltre il 50 per cento su anno, superando la soglia dei 42,25 miliardi di dollari. (Cip)