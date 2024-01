Business news: stabilimento Tesla a Shanghai aumenta consegne del 33 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento istituito dal produttore di auto elettriche statunitense Tesla a Shanghai, nella Cina orientale, ha consegnato 947 mila veicoli lo scorso anno, in aumento del 33 per cento rispetto al 2022. È quanto si apprende da una nota diramata ieri dall’azienda, che nel 2023 ha immesso oltre 600 mila veicoli elettrici nel mercato cinese. Negli ultimi anni, l’azienda di Elon Musk ha progressivamente incrementato gli investimenti a Shanghai. Alla fine di dicembre è stato annunciato il lancio di una mega fabbrica in grado di produrre 10 mila batterie megapack su base annua, con l’avvio della produzione previsto nel quarto trimestre. (Cip)