Business News: Aljazira Capital, nel 2024 prevista crescita economica del 4,4 per cento

- La società di intermediazione finanziaria, Aljazira Capital, ha previsto una crescita del 4,4 per cento dell’economia dell'Arabia Saudita per il 2024. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”, citando il rapporto di fine anno di Aljazira Capital, le cui previsioni rispecchiano quelle del ministero delle Finanze del Regno. L’agenzia di rating Moody's, invece, prevede un aumento del 4,6 per cento nel 2024. Aljazira Capital ha sottolineato che l'accelerazione economica dell'Arabia Saudita sarà favorita "dalla realizzazione di mega-progetti, come il programma Vision 2030, e da una maggiore partecipazione del settore privato”. (Res)