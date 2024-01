Business News: Tunisia, società cinese vince gara d'appalto per completare autostrada di Biserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Sichuan road and bridge group (Srbg) ha vinto la gara d'appalto per completare la sezione principale del progetto del nuovo ponte di Biserta, nel nord del Paese. Lo ha reso noto il ministero dell'Edilizia abitativa in un comunicato stampa, indicando che i lavori inizieranno nel primo trimestre del 2024. Il progetto, che comprende diverse fasi, vede il coinvolgimento di aziende locali nella realizzazione di un collegamento terrestre tra il sud e l'ovest della regione di Biserta, attraverso la costruzione di un'autostrada lunga 4,7 km, che sarà dotata di tre svincoli all'incrocio tra la strada statale 8 e l'autostrada A4. Lo snodo autostradale rappresenta il punto di partenza del progetto, dall'ingresso del polo tecnologico fino alla città di Menzel Abderrahmane, comune del governatorato di Biserta. Un terzo tratto, consiste nella costruzione di un'autostrada di 2,7 km come collegamento alla strada nazionale 11, in direzione Menzel Bourguiba. (Tut)