Business news: Cina, prezzi nuove case aumentati per il quarto mese consecutivo a dicembre

- I prezzi delle nuove case in Cina sono aumentati per il quarto mese consecutivo a dicembre. Lo indicano i dati dell’azienda di ricerca immobiliare China Index Academy, precisando che il mese scorso i prezzi sono aumentati mediamente dello 0,1 per cento rispetto a novembre, periodo in cui l’incremento era stato dello 0,05 per cento. Per rilanciare il mercato immobiliare, gravato dall’indebitamento di Country Garden, Kaisa, Evergrande e altri colossi del settore, il governo ha annunciato una serie di misure di stimolo. A novembre, le amministrazioni di Pechino e Shanghai hanno allentato alcune restrizioni e abbassato il coefficiente di deposito minimo per l’acquisto di prima e seconda casa. (Cip)