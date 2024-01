Business news: India, Gujarat conduce colloqui con produttori microchip in Usa, Corea del Sud e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato indiano di Gujarat ha avviato colloqui con aziende produttrici di semiconduttori in Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti per discutere investimenti nel proprio territorio. Lo ha annunciato il capo del governo statale del Gujarat, Bhupendra Patel. Gujarat è lo Stato d’origine del primo ministro indiano Narendra Modi, e la prossima settimana ospiterà il biennale Vibrant Gujarat Global Summit. In vista dell’evento, lo Stato indiano ha firmato accordi preliminari con 58 aziende nazionali e internazionali, che prevedono investimenti complessivi pari a 86 miliardi di dollari. (Inn)