- La Cina dovrebbe registrare seimila voli a settimana in entrata e in uscita entro fine anno, pari all’80 per cento della quota pre-pandemia di Covid-19. Lo prevede l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese (Caac), ricordando che attualmente i voli in entrata e in uscita ammontano a circa 4.600. All’inizio dell’anno, i voli internazionali su base settimanale ammontavano a meno di 500. (Cip)