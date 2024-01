Business News: Egitto, deficit bilancio aumentato del 92 per cento in primi 5 mesi anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio dell'Egitto è aumentato del 92 per cento nei primi cinque mesi dell'anno fiscale 2023/2024, registrando 652,65 miliardi di sterline egiziane (circa 19 miliardi di euro) nel periodo da luglio a fine novembre, rispetto a un deficit di oltre 340 miliardi di sterline (circa 10 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2022/2023. L'anno fiscale in Egitto ha preso il via il primo luglio 2023. Lo ha reso noto un rapporto pubblicato dal ministero delle Finanze dell'Egitto, secondo cui la percentuale del deficit di bilancio rispetto al Pil è salita nel 2023 al 5,51 per cento, rispetto al 3,37 del 2022. L’aumento è dovuto al forte balzo della spese per interessi sul debito, che nei primi quattro mesi dell’anno fiscale 2023/2024 ha raggiunto i 713,41 miliardi di sterline, (circa 21 miliardi di euro) rispetto ai 357,87 miliardi di sterline del 2022/2023 (circa 10 miliardi di euro). Le entrate di bilancio sono salite a 608,96 miliardi di sterline (circa 17 miliardi di euro), rispetto ai 463,95 miliardi di sterline del 2022/2023 (circa 13 miliardi di euro). L'Egitto è in attesa che il Fondo monetario internazionale completi la prima e la seconda revisione del programma di riforme economiche nel primo trimestre del 2024 per sbloccare la seconda e la terza tranche del prestito del valore totale di 3 miliardi di dollari. Il 31 dicembre 2023 la Banca centrale ha venduto buoni del tesoro in dollari per un valore di 850 milioni di dollari con scadenza a un anno, con un tasso d'interesse medio del 5,14 per cento. (Cae)