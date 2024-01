Business News: Telecom Egypt, aumento tariffe abbonamenti Internet dal 5 gennaio di oltre il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Telecom Egypt, la principale compagnia telefonica egiziana, aumenterà i prezzi degli abbonamenti Internet a partire dal 5 gennaio per tutti gli utenti. Lo ha annunciato la stessa società in una nota ufficiale, spiegando che i pacchetti Internet per rete fissa da 140 gigabyte sono stati aumentati da 120 a 160 sterline egiziane (5,17 dollari), tasse escluse, pari a un incremento del 33 per cento. L'aumento delle tariffe coincide con l'erogazione della navigazione gratis sui siti istituzionali e del sistema d'istruzione. Le compagnie telefoniche egiziane - tra cui Etisalat, Vodafone e Orange - hanno stabilito un aumento dei prezzi delle telefonate e di Internet mobile di una percentuale che va dal 10 al 15 per cento. (Cae)