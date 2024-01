Business News: Algeria, Sonatrach punta a produrre +3,6 per cento di petrolio nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico algerino Sonatrach punta a raggiungere una produzione iniziale di petrolio di 201 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) nel 2024, con un incremento stimato del 3,6 per cento rispetto al 2023. Lo ha reso noto l’amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, in una lettera indirizzata ai dipendenti per celebrare il nuovo anno, in cui afferma che la società "continuerà a concentrarsi sul rinnovamento delle proprie riserve, sull'aumento della capacità produttiva, e sull'adempimento degli obblighi contrattuali con i partner”. L'amministratore delegato ha inoltre confermato l'impegno dell'azienda “nel ridurre le emissioni di gas serra, così da raggiungere un tasso di incenerimento complessivo inferiore all’1 per cento”. (Res)