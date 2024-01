Business News: premier Libia, avanti con sviluppo nuove scoperte petrolifere con partner stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo libico di unità nazionale (Gun) intende “aumentare la produzione di petrolio e gas” sviluppando “nuove scoperte” con “investimenti esteri e interni”, nel pieno rispetto “dei diritti dello Stato libico”. Lo ha detto il premier ad interim, Abdulhamid Dabaiba, durante la nona riunione del Consiglio supremo per gli affari dell'energia e dell'acqua. L’incontro è stato convocato in risposta alle osservazioni dell’Audit Bureau e della Procura generale in merito ai negoziati con un consorzio guidato da Eni con la francese Total, l’emiratina Adnoc e la turca Tpao in merito allo sviluppo del giacimento onshore di Hamada, a est di Ghadames. Una nota del governo riferisce che la squadra negoziale libica e la coalizione stanno ancora ultimando i dettagli dell'accordo e le fonti di finanziamento del progetto. (Lit)