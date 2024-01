Business News: Arabia Saudita, settore non petrolifero in crescita, indice Pmi a 57,5 a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha registrato, a dicembre scorso, la più rapida crescita delle vendite del settore non petrolifero da luglio 2023, con l'indice Pmi (Purchasing managers index) arrivato a 57,5, leggermente inferiore rispetto al 57,4 di ottobre. Lo si apprende dall'ultimo rapporto Pmi della Riyad Bank Saudi Arabia, redatto da S&P Global, secondo cui il Regno ha primeggiato a dicembre tra i Paesi del G20. L'indice Pmi dell'India è infatti sceso a 54,9, seguito da quello degli Stati Uniti a 47,9, dell'Australia a 47,6 e della Germania a 43,3. La crescita del Pmi non petrolifero dell'Arabia Saudita "è stata sostenuta da un forte aumento dell'attività commerciale e delle esportazioni, evidenziando la resilienza e la forza dell'economia non petrolifera", ha commentato Naif al Ghaith, capo economista della Riyad Bank. Il rapporto Pmi misura le variazioni della produzione, dei nuovi ordini e dell'occupazione, nonché i tempi di consegna dei fornitori e le scorte di beni acquistati. Qualsiasi cifra superiore a 50 indica un aumento delle attività non petrolifere, mentre quelle inferiori segnalano una contrazione. (Res)