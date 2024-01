Business News: Egitto, indice Pmi salito a 48,5 punti a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) in Egitto ha registrato un leggero aumento a dicembre, passando da 48,4 punti a 48,5 punti rispetto a novembre, secondo il rapporto di S&P Global. Tuttavia, l'indice si mantiene ancora in zona contrazione. Il persistente rallentamento della domanda ha determinato un marcato calo dell'attività e dei nuovi ordini nel settore privato non petrolifero egiziano durante il mese di dicembre. Le imprese hanno dovuto affrontare un repentino aumento dei costi di produzione e una diminuzione delle spese da parte dei clienti. A dicembre, tuttavia, le società non petrolifere hanno incrementato il numero dei dipendenti per la prima volta in tre mesi. (Cae)