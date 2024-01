Business news: Thailandia-Cina, esenzione visiti verrà prorogata a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia prorogherà a tempo indeterminato il provvedimento di esenzione dai visti per i viaggiatori in arrivo dalla Cina. Lo ha annunciato il primo ministro thailandese Srettha Thavisin. La Thailandia, la cui economia è fortemente dipendente dal turismo, aveva introdotto a settembre un provvedimento temporaneo di esenzione dai visti d’ingresso per i visitatori dalla Cina. La decisione di prorogare la misura a tempo indeterminato “rafforzerà le relazioni tra i due Paesi”, ha dichiarato il primo ministro. Nel corso del 2023 la Thailandia ha accolto 28 milioni di turisti stranieri, un dato leggermente superiore all’obiettivo fissato dal governo, generando entrate per 1.200 miliardi di baht (46 miliardi di dollari). La Cina è stata il secondo Paese di provenienza dei visitatori stranieri dopo la Malesia, con 3,5 milioni di arrivi. Nel 2019, prima della pandemia di Covid-19, la Thailandia aveva accolto in tutto 39 milioni di visitatori stranieri, inclusi ben undici milioni dalla Cina. (Fim)