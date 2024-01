Mar Rosso: Usa, abbattuto drone proveniente da aree Yemen controllate da Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Uss Laboon della Marina statunitense ha abbattuto oggi, nel Mar Rosso, un drone proveniente dalle aree dello Yemen controllate dai ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi. Lo ha riferito il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X (ex Twitter), secondo cui il drone è stato abbattuto "per autodifesa" e si trovava "in prossimità di diverse imbarcazioni commerciali". Non sono state segnalate vittime o danni materiali. (Res)