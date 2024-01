Usa: Boeing 737 Max 9, Amministrazione federale per l’aviazione dispone blocco temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) degli Stati Uniti ha comunicato la decisione di mettere temporaneamente a terra alcuni Boeing 737 Max 9 in servizio nelle compagnie aeree statunitensi o in territorio statunitense. L’amministratore dell’Faa, Mike Whitaker, ha spiegato che prima di tornare in volo gli aerei dovranno essere ispezionati. A breve sarà emessa al riguardo una direttiva di emergenza (Ead, Emergency Airworthiness Directive). L’ispezione richiederà dalle quattro alle otto ore per ogni aereo. Il provvedimento fa seguito all’atterraggio di emergenza del Boeing 737-9 di Alaska Airlines, costretto ieri a rientrare a Portland (Oregon) poco dopo il decollo a causa del distacco di un pannello comprendente il finestrino, con conseguente perdita di pressurizzazione. La compagnia ha già messo a terra la sua intera flotta di Boeing 737-9, comprendente 65 aerei. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta dal Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti (Ntsb).(Was)