Business news: Cina-Emirati, salta piano di vendita di azioni tra Evergrande e Nwtn

- Il piano di vendita di azioni tra la divisione di veicoli elettrici del colosso immobiliare cinese Evergrande e la casa automobilistica statunitense Nwtn è decaduto a causa della mancata proroga della data di scadenza dell’accordo. È quanto si apprende da un’informativa depositata alla Borsa di Hong Kong, in cui si comunica che il contratto di sottoscrizione di azioni e di conversione del prestito da parte di Nwtn non è più valido. In una nota diramata lo scorso agosto, China Evergrande New Energy Vehicle Group si era detta disposta ad emettere 6,18 miliardi di nuove azioni a beneficio di Nwtn, con sede a Dubai, per un totale di 498,2 milioni di dollari. (Cip)