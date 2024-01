Business news: auto, cinese Geely punta ad aumento vendite del 13 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Geely punta a vendere 1,9 milioni di veicoli nel 2024, in aumento del 13 per cento rispetto a quelle generate lo scorso anno. È quanto riferisce l’azienda in un’informativa presentata alla Borsa di Hong Kong. Geely punta inoltre a incrementare il volume di vendita dei veicoli a nuova energia di oltre il 66 per cento rispetto al 2023. Lo scorso anno, sono stati venduti 1.686.516 veicoli, in aumento di 18 punti percentuali rispetto al 2022. Solo a dicembre, i volumi di vendita sono aumentati del tre per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Cip)