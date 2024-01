Business news: Cina, centrale nucleare di Qinshan registra record produzione nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fattore di capacità unitaria (Ufc) della centrale nucleare di Qinshan, nella Cina orientale, ha raggiunto nel 2023 un record del 96,8 per cento. Lo indicano i dati dell’Associazione mondiale degli operatori nucleari (Wano), precisando che l’impianto, situato nella provincia di Zhejiang, è di proprietà della società statale China National Nuclear Corporation (Cnnc). Il fattore di capacità unitaria è dato dal rapporto tra l’energia effettivamente prodotta in un determinato lasso di tempo e quella che un impianto potrebbe generare operando alla piena potenza in modo continuativo. È un indicatore utilizzato da Wano per valutare le prestazioni e il livello di gestione delle centrali nucleari. La centrale nucleare di Qinshan è stata inaugurata nel 1991. L’ultima e nona unità è entrata in funzione nel 2015. (Cip)