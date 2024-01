Business news: Thailandia, esenzione visti per incoraggiare viaggi d’affari dal Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrata in vigore il primo gennaio in Thailandia l’esenzione dall’obbligo di visto per i titolari di passaporti ordinari del Giappone che intendano soggiornare per non oltre 30 giorni per impegni d’affari. L’esenzione è prevista fino al 31 dicembre 2026. Come riferisce il ministero degli Esteri thailandese, la misura, approvata dal Consiglio dei ministri il 12 dicembre, è volta a incoraggiare le attività economiche straniere. La Thailandia ha precedentemente approvato altre esenzioni temporanee volte a incoraggiare il turismo e destinate ai titolari di passaporti Cina, Kazakhstan, India e Taiwan. (Fim )