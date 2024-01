Business news: Giappone, 70 per cento grandi aziende prevede crescita nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più del 70 per cento delle principali aziende giapponesi si aspettano che l'economia interna cresca nel 2024, ritenendo che i solidi consumi e gli investimenti in capitale siano destinati a superare l'impatto dell'inflazione, secondo un sondaggio dell’agenzia di stampa “Kyodo” da cui emerge un clima di maggiore ottimismo tra le aziende rispetto all'anno precedente. Nel sondaggio condotto su 113 aziende, tra cui Toyota Motor Corp. e SoftBank Group Corp., il 72 per cento ha dichiarato di aspettarsi una crescita moderata, e l’un per cento prevede una forte espansione nel 2024.Lo scorso anno solo il 56 per cento delle grandi aziende interpellate aveva dichiarato di prevedere crescita moderata o solida, anche se i prezzi delle materie prime e dell'energia in aumento rappresentavano fattori di rischio significativi. La visione ottimistica coincide con la proiezione di crescita dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che prevede una crescita della terza economia mondiale dell’un per cento nel 2024, un ritmo più lento rispetto all'1,7 per cento stimato per il 2023. (Git)