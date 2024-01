Business news: Huawei taglia personale di pubbliche relazioni negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei sta smantellando i suoi team di pubbliche relazioni e relazioni istituzionali negli Stati Uniti e in Canada. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, che cita fonti a conoscenza della questione. Nei mesi scorsi Huawei ha licenziato diversi dipendenti in Nord America, inclusi alcuni nel corso dell’ultima settimana. La decisione è una conseguenza diretta del peggioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, e dei pesanti limiti alle attività e alle forniture tecnologiche imposte proprio a Huawei dalle autorità statunitensi. (Git)