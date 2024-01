Covid: nel Lazio oltre 1.200 vaccini per open day, domani si replica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono 1.252 i vaccini anti-Covid somministrati, in occasione dell'open day di oggi. In particolare 279 dosi nell'Asl Roma 2; 209 dosi dall'Azienda ospedaliera universitaria policlinico Umberto I; 156 dosi dall'ospedale S. Camillo Forlanini; 155 dosi Irccs inmi L. Spallanzani; 99 dalla Asl Roma 3; 77 dall'Irccs Ifo Istituto fisioterapici ospedalieri; 59 dosi dall'Asl di Frosinone; 55 dall'Asl Roma 6; 20 dosi Sismed ; 143 dosi a Viterbo. Nella giornata di domani, 7 gennaio, è in programma una nuova giornata di open day per la vaccinazione anti-Covid, dove tutte le persone dai 18 anni in su potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle Aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa. (segue) (Rer)