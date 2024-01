Indo-Pacifico: dialogo tra Usa, Giappone e Corea del Sud su cooperazione nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi affrontati, si legge nella nota, le strategie per promuovere l’emancipazione economica e l’equa partecipazione all’economia digitale delle donne, nonché l’ulteriore impegno per i giovani, cui sarà dedicato un vertice a Busan il prossimo luglio. Altrettanto prioritari i temi dell’azione per combattere il cambiamento climatico e della sicurezza marittima. Nella riunione, inoltre, è stata espressa preoccupazione per alcune questioni regionali: il peggioramento della crisi umanitaria, politica ed economica in Myanmar; le “rivendicazioni marittime illegali” della Cina nel Mar Cinese Meridionale e lo sviluppo illegale di programmi nucleari e di missili balistici da parte della Corea del Nord. A proposito di Pyongyang è stata evidenziata anche una “crescente cooperazione militare con la Russia”. Infine, è stata ribadita l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. (Was)