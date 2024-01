India: Comitato “Una nazione, un’elezione” invita cittadini a presentare proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato “Una nazione, un’elezione”, istituito in India per formulare raccomandazioni sull’organizzazione simultanea delle elezioni politiche, statali e amministrative, ha invitato l’opinione pubblica a presentare delle proposte entro il 15 gennaio. Il comitato ha precedentemente invitato sei partiti nazionali, 33 partiti statali e altre formazioni politiche a inviare i loro pareri. Il Comitato è presieduto da Ram Nath Kovind, ex presidente della Repubblica (2017-2022). La sua istituzione è stata annunciata il 2 settembre dal ministero del Diritto e della giustizia e la sua prima riunione si è svolta il 23 settembre. Con l’iniziativa ha fatto un passo avanti l’idea di accorpare gli appuntamenti elettorali espressa più volte dal primo ministro, Narendra Modi, e dal suo Partito del popolo indiano (Bjp), mentre si avvicinano le politiche del 2024. (segue) (Inn)