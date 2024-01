India: Comitato “Una nazione, un’elezione” invita cittadini a presentare proposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato è composto da otto membri: Amit Shah, ministro dell’Interno (del Bjp); Adhir Ranjan Chowdhury, leader del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento; Ghulam Nabi Azad, presidente del Partito democratico progressista Azad (Dpap), da lui fondato nel Jammu e Kashmir nel settembre del 2022; Nand Kishore Singh, presidente della commissione parlamentare Finanze (del Bjp); Subhash Kashyap, ex segretario generale della Camera del popolo; Harish Salve, avvocato patrocinante in Corte suprema ed ex vice procuratore generale; Sanjay Kothari, ex commissario della Commissione centrale di vigilanza (Cvc), organo anticorruzione, ed ex segretario presidenziale di Kovind; Arjun Ram Meghwal, sottosegretario al ministero del Diritto e della giustizia. (Inn)