- Le vendite di case in Cina su base giornaliera sono diminuite mediamente del 26 per cento annuo durante le vacanze del Capodanno. Lo indica un sondaggio pubblicato dalla società di ricerca immobiliare China Index Academy, da cui si apprende che il calo è avvenuto in termini di superficie in 40 città del Paese asiatico. Nelle città più piccole, le vendite hanno registrato un crollo del 50 per cento. (Cip)