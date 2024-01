Business news: Kazakhstan, NatPower Italia si aggiudica la gara per lo sviluppo di una centrale idroelettrica 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale italiana di NatPower – sviluppatore indipendente di progetti per la creazione di energia rinnovabile e con una pipeline di oltre 23 gigawatt al mondo – si è aggiudicata, attraverso la Società Zharyk Su, la gara indetta dal ministero dell’Energia della Repubblica del Kazakhstan per lo sviluppo di una centrale idroelettrica sul bacino di Bartogai situato nel fiume Shelek nella regione di Almaty. Il progetto ideato e sviluppato dal team italiano di NatPower prevede un investimento di 40 milioni di euro di garantito da un contratto di Power Purchase Agreement (Ppa) ventennale con lo Stato kazako, a tariffa garantita, concordata e indicizzata annualmente. La centrale avrà una capacità installata di 33 megawatt e una produzione annuale prevista di 150 gigawattora, che corrispondono al fabbisogno di elettricità medio di 50 mila famiglie all’anno. Il progetto si inserisce all’interno del piano per lo sviluppo di una serie di centrali idroelettriche con una capacità installata totale di 206 megawatt. (Com)