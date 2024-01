Russia: vicepremier Belousov, produrremo più di 32 mila droni all’anno entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha in programma di produrre oltre 32 mila droni all’anno entro il 2030. Lo ha detto il primo vicepremier russo Andrej Belousov, ripreso dall’agenzia di stampa “Tass”. Belousov ha illustrato il piano nazionale relativo ai velivoli senza pilota, approvato a fine dicembre 2023, spiegando che l’obiettivo in termini di volume di produzione annuo entro il 2030 è di 32.500 droni. “E’ quasi il triplo del volume di produzione attuale. Inoltre, pianifichiamo che la quota di velivoli senza pilota russi sarà il 70 per cento dei droni di questo tipo”, ha detto. (Rum)