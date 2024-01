Lombardia: Regione, per l'epifania "tutto esaurito" al Belvedere "Silvio Berusconi" - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia comunica un grande successo rande successo per la festa dell’Epifania organizzata nella piazza della sede della Regione a Milano. "Tutto esaurito" per le visite al belvedere "Silvio Berlusconi" del 39esimo piano, con la befana a distribuire caramelle e dolcetti a bambini e adulti. Grande pubblico anche per la pista del ghiaccio e per tutte le altre iniziative di "Insieme è Natale a Palazzo Lombardia", gli eventi calendarizzati dalla Direzione Comunicazione per queste festività. (Foto: Lombardia Notizie) (Com)