Congo-Kinshasa: legislative e amministrative, annullati per irregolarità voti di 82 candidati

- La Commissione elettorale della Repubblica Democratica del Congo ha invalidato i voti di 82 candidati alle elezioni legislative e amministrative del 20 dicembre per frode, corruzione, danneggiamento di attrezzature elettorali e altre irregolarità. Tra i candidati figurano quattro governatori provinciali ad interim e tre ministri del governo. Altri 16 candidati erano già stati esclusi precedentemente. Le elezioni per il rinnovo delle assemblee nazionali, provinciali e municipali si sono tenute insieme alle presidenziali, con la partecipazione di oltre 101 mila candidati. I risultati non sono ancora stati comunicati, mentre per quanto riguarda il presidente è risultato rieletto l’uscente Felix Tshisekedi, con circa il 73 per cento dei voti. (segue) (Res)