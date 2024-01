Congo-Kinshasa: legislative e amministrative, annullati per irregolarità voti di 82 candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solamente un avversario, Theodore Ngoy, arrivato ultimo con lo 0,02 per cento dei voti, ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale, che dovrebbe pronunciarsi entro il 12 gennaio. I principali contendenti dell’opposizione, invece, Moise Katumbi e Martin Fayulu, rispettivamente secondo e terzo, hanno deciso di non contestare la rielezione per via giudiziaria, ma hanno indetto manifestazioni di protesta. In caso di via libera della Corte costituzionale, Tshisekedi presterà giuramento per il suo secondo mandato il 20 gennaio. (Res)