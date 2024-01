Grecia-Usa: premier Mitsotakis, relazioni bilaterali ai massimi di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Grecia e Stati Uniti sono ai massimi di sempre. Lo ha detto il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis in alcune dichiarazioni pubbliche all'inizio del suo incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a La Canea, sull’isola di Creta. “In questi tempi difficili e pieni di sfide per la regione è estremamente importante per noi stare fianco a fianco, non solo per rafforzare la nostra relazione ma anche per agire come alleati e garantire che la pace e la stabilità tornino nella nostra travagliata regione”, ha aggiunto Mitsotakis. Blinken ha replicato di essere “d’accordo su quello che ha detto sulle relazioni bilaterali”, affermando che in trent’anni non ricorda un periodo in cui l’amicizia Usa-Grecia è stata più forte di ora. “Ovviamente questo è dovuto alla vicinanza tra i due popoli ma anche alla leadership di Mitsotakis”, ha proseguito il segretario di Stato. Il fatto di essere uniti “sull’Ucraina, la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente, la guerra a Gaza” dà “enorme forza e prospettiva per il futuro”, ha dichiarato Blinken. (Gra)