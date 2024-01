Libano: forze Israele, colpite due "importanti" strutture militari di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei da caccia delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno attaccato due "importanti" strutture militari attribuite al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah in Libano, in risposta all'attacco odierno del gruppo nel nord di Israele. Lo hanno riferito le Idf su X (ex Twitter), secondo cui le due strutture colpite venivano utilizzate dall'unità di difesa aerea di Hezbollah. L'aviazione israeliana avrebbe colpito anche altri siti attribuiti a Hezbollah a Rab el Thalathine, Ramyah, Meiss el Jabal e Aita al Shaab, nel sud del Libano. Nel frattempo, Hezbollah ha lanciato raffiche di missili verso le località di Yiftah e Avivim, nel nord di Israele. Non ci sono state vittime o feriti. (Res)