Gaza: Blinken a ministro Esteri turco Fidan, necessario “prevenire l’espansione del conflitto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Istanbul il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, per proseguire le discussioni sul conflitto a Gaza. Nel colloquio Blinken ha sottolineato la “necessità di prevenire l’espansione del conflitto, l’importanza di aumentare l’assistenza umanitaria per i civili palestinesi e la responsabilità di tutte le parti nel tracciare un percorso che porti a una sicurezza duratura per gli israeliani, i palestinesi e la regione”. Lo riferisce una nota del portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. I due hanno discusso anche delle priorità condivise come alleati della Nato. A questo proposito Blinken ha sottolineato l’importanza di completare i passi finali per l’adesione della Svezia all’organizzazione e di affrontare la questione dell’elusione delle sanzioni e dei controlli sulle esportazioni.(Was)