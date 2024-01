Gaza: forze Israele, uccisi comandante e vice del battaglione Nuseirat di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati uccisi oggi il comandante del battaglione Nuseirat del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Siraj, e il suo vice, Ahmed Wahaba, in un attacco aereo delle Forze di difesa d'Israele (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta le Idf e l'agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet, aggiungendo che Siraj era stato in precedenza comandante di una compagnia dell'unità militare speciale Nukhba ed era anche coinvolto nella fabbricazione di razzi. Il battaglione Nuseirat è responsabile del "massacro" del 7 ottobre 2023 nel kibbutz Be'eri e in altre comunità nel sud di Israele, oltre che di altri attacchi condotti contro le Idf nella Striscia negli ultimi mesi, si legge nella nota. (Res)