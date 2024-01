IA: Rizzetto (Fd'I), inviteremo Padre Benanti in Commissione per l'indagine conoscitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Padre Paolo Benanti nuovo presidente della Commissione sull'Intelligenza Artificiale per l'Informazione. Inviteremo Padre Benanti in Commissione Lavoro alla Camera in seno all'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro e sugli impatti che la stessa può avere sul mercato del lavoro". Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, On. Walter Rizzetto (Fd'I). (Rin)