Lega: Picca-Calandra, nuove nomine a Fiumicino per costruire partito motivato e coeso

- Stefano Calandra, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Fiumicino, e Monica Picca, Commissario della Lega a Fiumicino, sono al lavoro per "importanti novità nella ristrutturazione del partito, orientate verso una maggiore coesione e motivazione" e "per forgiare un partito unito e forte". Lo affermano Calandra e Picca in una nota. Un partito "che si avvalga dell'impegno di persone fortemente motivate: le prossime nomine saranno cruciali in questa direzione", spiegano. "Questo rinnovamento - aggiunge Picca - è fondamentale non solo per le prossime elezioni europee, ma anche per stabilire basi solide in vista delle sfide politiche future, incluso il 2028. Vogliamo che il nostro partito sia un punto di riferimento dinamico e proattivo per i cittadini di Fiumicino. Il nostro obiettivo - prosegue Picca - è di valorizzare al massimo le competenze di ogni membro. Attraverso l'assegnazione dei dipartimenti, ciascuno avrà la possibilità di contribuire efficacemente, mettendo in luce le proprie peculiarità". (segue) (Com)