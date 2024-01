Calabria: Salvini su incidente statale 106, determinati a mettere il tratto in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesima tragedia sulla SS 106: ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con estrema attenzione questo dossier", aggiunge il ministro. (Rin)