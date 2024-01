Croazia: premier Plenkovic, connazionali in Serbia abbiano gli stessi diritti dei serbi in Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato vuole che i croati in Serbia abbiano gli stessi diritti dei serbi in Croazia. Lo ha detto il premier di Zagabria, Andrej Plenkovic, durante le celebrazioni del Natale ortodosso da parte del Consiglio nazionale serbo in Croazia. “Partenariato, dialogo, cooperazione e soprattutto fiducia politica, assicurata dalla forte stabilità della Croazia negli ultimi otto anni”, caratterizzano il rapporto con la minoranza serba nel Paese, ha detto il capo del governo. Il dialogo tra Croazia e Serbia “è rallentato” negli ultimi mesi in relazione alle elezioni serbe, ha notato Plenkovic. Il premier ha inoltre definito “totalmente non necessaria” l’espulsione di un diplomatico croato dalla Serbia lo scorso novembre per l’accusa di spionaggio, cui è seguita un’azione analoga di Zagabria. “E’ stata una decisione insolita, parte del contesto preelettorale”, ha detto Plenkovic. (Seb)