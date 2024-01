Iran: Ong, attivista curda punita con 74 frustrate per aver pubblicato foto senza velo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roya Heshmati, un'attivista curda di 33 anni residente a Teheran, la capitale dell'Iran, è stata frustrata 74 volte per aver pubblicato una foto senza l'hijab (il velo) obbligatorio. Lo ha reso noto l'organizzazione non governativa norvegese "Hengaw" sul suo sito web, spiegando che la sentenza è stata eseguita il 3 gennaio presso l'ufficio del procuratore del distretto 7 di Teheran. All'inizio di quest'anno, la magistratura iraniana aveva condannato Heshmati a una pena detentiva sospesa di un anno, a 74 frustate e al divieto di lasciare il Paese per tre anni a causa della foto senza velo pubblicata sui canali social. L'attivista, che si oppone all'obbligo dell'hijab, ha condiviso la sua esperienza su Facebook, raccontando come un'agente donna le abbia messo con la forza un velo sulla testa e di essere stata frustata sulla spalla, sulla schiena, sulle natiche e sulla gamba. (Res)