Sud: Carfagna, grave taglio Fondo perequazione, Fitto spieghi

- "Ben nascosto tra i vari capitoli dell'ultima legge di bilancio c'è anche il definanziamento, cioè il taglio, del Fondo perequativo infrastrutturale che doveva assicurare il recupero dei divari tra le diverse aree geografiche del Paese. Una scelta miope, grave, irresponsabile. Un altro schiaffo al Sud, a conferma di quanto poco il Sud interessi al governo". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "C'erano 4,6 miliardi di euro destinati a interventi per superare le disuguaglianze tra Nord e Sud. E c'era un lavoro puntuale e dettagliato, fatto con il governo Draghi, che sulla base di una ricognizione dei fabbisogni assegnava al Mezzogiorno l'80 per cento dei fondi per costruire strade, per migliorare sanità e istruzione, tutti settori in cui il Mezzogiorno è più indietro. Il ministro Fitto ha ereditato questo lavoro ma l'ha subito accantonato, ora scopriamo anche che il fondo è stato quasi completamente svuotato. Fitto spieghi ai cittadini meridionali il perché. Quando era all'opposizione saliva in cattedra a dare lezioni di coerenza in materia di coesione, ora è diventato afono? Oppure – conclude Carfagna - pensa di accontentare il Sud con la Zes unica per la quale mancano le coperture?". (Rin)